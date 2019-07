Economia Tribunal de Justiça confirma bloqueio de R$ 778 milhões de filho de Eike Batista Três desembargadores confirmaram decisão liminar de juíza para embargar contas de Thor Batista

Em julgamento de recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou nesta terça-feira, 30, o bloqueio de R$ 778 milhões de Thor Batista, filho do empresário de Eike Batista. O processo é movido por Bernardo Bicalho, administrador judicial da MMX, mineradora do grupo do empresário que tem sede em Minas e que está em recuperação judicial. Três desembargadores do TJ ...