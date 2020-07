Economia TRF-1 afasta juiz de processos que envolvem licitação do porto seco de Anápolis Filho de magistrado teria ligação com empresa que ganhou licitação de terminal alfandegário, segundo reclamação apresentada pela concorrente Porto Seco Centro-Oeste

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) atendeu reclamação disciplinar do Grupo Porto Seco Centro-Oeste e decidiu pelo afastamento cautelar do juiz titular da 2ª Vara Federal de Anápolis, Alaor Piacini, dos processos que envolvem a licitação do porto seco da cidade. A decisão da corregedora Ângela Maria Catão, divulgada ontem, ocorreu por conta de denúncia de ...