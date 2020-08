Economia Trabalho doméstico exige precaução redobrada Segmento com maior proporção de trabalhadores afastados devido à pandemia se reinventa com critérios mais rigorosos de seleção da mão de obra e execução das atividades

O isolamento social para deter o avanço do contágio pelo novo coronavírus fez dos trabalhadores domésticos sem carteira assinada a maior proporção de pessoas afastadas do trabalho: 26.8%. Somados aos 13.6 % dos trabalhadores domésticos com carteira assinada, são 40.4% dos afastados do trabalho no Brasil devido à pandemia, segundo dados de junho de 2020 da Pesquisa Nac...