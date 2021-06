Economia Trabalhadores nascidos em abril podem sacar auxílio emergencial Parcela havia sido depositada em 20 de maio

Os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em abril podem sacar, a partir desta sexta-feira (4) a segunda parcela do auxílio emergencial 2021. O dinheiro havia sido depositado nas contas poupança digitais da Caixa Econômica Federal em 20 de maio. Os recursos também poderão ser transferidos para u...