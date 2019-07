Economia Trabalhadores do interior recebem até 30,8% menos Diferença no bolso dos goianos dessas regiões para aqueles que trabalham na capital representa R$ 853 todo mês, mostra pesquisa do IBGE

O trabalhador goiano que vive no interior ganha menos do que aqueles que vivem na capital. O estudo, que avaliou o rendimento médio nesses locais no primeiro trimestre do ano, mostrou que enquanto um trabalhador do interior recebia R$ 1.909, o outro, da capital, ganhava R$ 2.762, o que representa uma diferença de R$ 853 (30,8%). Os dados são da Pesquisa Nacional por Am...