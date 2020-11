Economia Trabalhador pode ter 13º salário menor Suspensão de contrato e redução de jornada podem reduzir abono; mais de 501 mil participaram de programa emergencial em Goiás

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até o dia 30 de novembro. Porém, trabalhadores que tiveram contrato suspenso ou jornada reduzida durante a pandemia do novo coronavírus, por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, podem sofrer corte no ganho. De abril até segunda-feira (09), já eram 501.830 acordos para suspensão ou redução real...