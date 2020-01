Economia Total exportado por Goiás passa por variações nos dois últimos anos e guerra comercial é um dos fatores

O complexo soja goiano passou por grandes variações no total exportado, acusando queda de 31,02% no total faturado em dólares de janeiro a novembro de 2019 em comparação ao mesmo período de 2018, conforme dados da Secretaria da Indústria e Comércio do Estado (SIC) divulgados em dezembro, a partir de levantamento do Ministério da Economia. Em contrapartida, na comparação entre os...