Economia Toneladas de frango com salmonela foram barradas no exterior e revendidas no Brasil, aponta ONG Aproximadamente 1 milhão de aves congeladas teriam sido vetadas no Reino Unido por não atenderem aos padrões sanitários europeus

Toneladas de frangos congelados contaminados com salmonela teriam sido vendidas no Brasil ao longo dos últimos dois anos. Os produtos teriam saído do País com destino ao Reino Unido, onde foram barrados e retornaram, sendo depois utilizado para atender à demanda local. O caso foi divulgado em reportagem da ONG brasileira Repórter Brasil em parceria com o jornal inglês T...