Economia Toffoli lança em Goiânia projeto piloto para destravar obras Iniciativa reacendeu clima de animosidade política em Goiás; Ronaldo Caiado (DEM) comemora programa liderado pelo presidente do STF e do CNJ, mas responsabiliza Marconi Perillo (PSDB) pelas obras paradas na região

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, lança nesta segunda-feira, 17, em Goiás, o programa Destrava, voltado para a retomada de obras paralisadas em todo o País. O projeto piloto vai ser iniciado em Goiânia, com foco em creches, numa solenidade que deve contar com a presença do governador do Estado, R...