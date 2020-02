Economia 'Todo serviço público tem que ser tratado com respeito', diz Maia Rodrigo Maia, criticou o uso de "termos pejorativos" para defender a reforma administrativa, mas disse apoiar a decisão do governo de promover uma reforma ainda este ano

Sem citar o nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o uso de "termos pejorativos" para defender a reforma administrativa, mas disse apoiar a decisão do governo de promover uma reforma administrativa ainda este ano. "Todos os serviços públicos têm que ser tratados com muito respeito e usos de termos...