Economia TJ-GO mantém decreto que retira benefício fiscal de quem demitir grupo de risco da Covid-19 Para relator, a medida não viola direitos das empresas, já que a geração de emprego e renda é uma contrapartida dos beneficiários dos programas de incentivos fiscais

O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) negou mandado de segurança que questionava o decreto do governo que prevê a suspensão dos benefícios fiscais concedidos a empresas em casos de demissão, sem justa causa, ou suspensão do contrato de trabalho de funcionários enquadrados no grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus. O questi...