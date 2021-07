Economia TJ-GO divulga edital de concurso público com 292 vagas Período de inscrições será de 6 de agosto a 7 de setembro

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) divulgou nesta quarta-feira (14) o edital para o concurso público de provas e títulos para outorga de Delegações de Notas e de Registros Públicos do Estado de Goiás. O certame será destinado para o preenchimento de 292 vagas, das quais 5% são reservadas a candidatos com deficiência; dois terços para provimento ...