Economia TJ-GO abre concurso público com 95 vagas Prazo para inscrição será de 28 de outubro a 29 de novembro

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) divulgou nesta segunda-feira (27) edital de concurso público com 95 vagas, sendo 46 para Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Administrativo e 49 para Analista Judiciário – Área Judiciária. Das vagas, 5% serão destinadas às pessoas com deficiência e 20% a candidatas e candidatos negros. O prazo para inscri...