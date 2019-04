Economia Tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2019 Veja como enviar sua pergunta sobre a declaração; prazo para entrega acaba no dia 30 de abril

O auditor fiscal e supervisor do Imposto de Renda da Receita Federal em Goiânia, Jorge Martins, participará nesta quarta-feira (24), às 16h00, de live no Facebook do jornal O POPULAR para esclarecer as dúvidas de nossos leitores sobre a declaração do Imposto de Renda 2019, referente aos rendimentos obtidos de 2018. As perguntas podem ser enviad...