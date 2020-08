Economia TikTok acata nova regulamentação chinesa e coloca em xeque venda nos EUA Pela primeira vez desde 2008, China modifica lista de tecnologias sujeitas a restrições ou proibições de exportação

O grupo chinês Bytedance, dono do aplicativo de vídeo TikTok, anunciou neste domingo (30) que vai cumprir as novas regulamentações de exportação impostas pela China, o que dificultaria a venda das atividades da empresa nos Estados Unidos. O TikTok está em meio a tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e a China, que envolvem a venda das opereações do app...