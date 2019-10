Economia Threads: conheça o novo aplicativo para conversar com amigos do Instagram O app rivaliza com o serviço do Snapchat, que também permite que os usuários se conectem com pequenos grupos de amigos

O Instagram lançou nesta quinta-feira, 3, um aplicativo de mensagens para você conversar com seus melhores amigos. Chamado “Threads”, o app rivaliza com o serviço do Snapchat, que também permite que os usuários se conectem com pequenos grupos de amigos – nesta quinta, após o lançamento do recurso do Instagram, as ações d...