Economia Teuto abre mais de 70 vagas de emprego em Goiás Oportunidades são para os setores de produção, qualidade, engenharia, controladoria industrial; existem vagas também para estágio e pessoas com deficiência (PCD’s)

O Laboratório Teuto abriu 77 vagas de emprego para este mês em Anápolis, na região Central de Goiás. Segundo a empresa, as oportunidades são para as áreas de produção, qualidade, engenharia, controladoria industrial, além de vagas específicas para pessoas com deficiência (PCD’s) e para estágio em pedagogia no Centro de Educação Infantil Walterci de Melo. O Teuto ...