Economia Teto dos benefícios do INSS sobe para R$ 6.101,06 em 2020 Novo valor decorre de um reajuste de 4,48%, que consiste na inflação oficial do País

O Ministério da Economia fixou em R$ 6.101,06 o teto de pagamento das aposentadorias e benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com valores acima do salário mínimo. O novo valor decorre de um reajuste de 4,48%, que consiste na inflação oficial do País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE. A confirmação do valor consta de p...