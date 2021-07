Economia Testes de 5G voltados para o agronegócio avançam em Goiás Com promessa de ganho em produtividade, produtores do Estado avaliam soluções para usos da quinta geração de internet móvel, abrindo corrida da agricultura 4.0

Operadoras realizam testes no Brasil para experimentar as possibilidades da quinta geração de internet móvel (5G). Em Goiás, o agronegócio tem se destacado neste momento que antecede o leilão das radiofrequências que serão disponibilizadas para a nova tecnologia. Depois de Rio Verde, uma avaliação para usos no campo ocorre também em Cristalina. Claro, Embratel e SL...