Economia Tesouro vê espaço em teto em 2022 para R$ 300 a 17 milhões

O secretário do Tesouro Nacional, Jeferson Bittencourt, afirmou nesta quinta-feira (29) que novos cálculos mostram um espaço adicional de até R$ 30 bilhões dentro do teto de gastos no ano que vem. Segundo ele, a margem é suficiente para ampliar o Bolsa Família e pagar um valor médio de R$ 300 a 17 milhões de beneficiários.Hoje, o Bolsa Família já tem um orçamento de R$ ...