Economia Tesouro Selic diminui diferença para caderneta de poupança no curto prazo "Spread", nome dado para a diferença entre o preço de compra e venda do papel, caiu de 0,04% para 0,01%

O Tesouro Direto, programa de venda de títulos públicos do Tesouro Nacional, reduziu os custos para o investidor que possui o papel mais conservador do programa, o Tesouro Selic. O "spread", nome dado para a diferença entre o preço de compra e venda do papel, caiu de 0,04% para 0,01%. Com isso, o produto passa a ser mais vantajoso do que a caderneta de poupança em quase t...