Economia Tesouro estuda se vai recorrer de decisão que coloca Goiás em recuperação fiscal O ministro do STF Gilmar Mendes autorizou a entrada do Estado, mesmo sem requisitos, no regime que suspende pagamentos de dívidas

O Tesouro Nacional vai procurar a Advocacia-Geral da União (AGU) para entender o que fazer com uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes para que o órgão permita a entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) dos Estados. Apesar de ter declarado situação de calamidade financeira em jan...