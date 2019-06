Economia Tesouro Direto tem R$ 4,2 bilhões em resgates líquidos em maio No mês passado, os investidores do programa investiram R$ 5,86 bilhões, mas resgataram R$ 10,06 bilhões

O Tesouro Direto teve mais resgates do que vendas em maio, um total de R$ 4,2 bilhões. No mês passado, os investidores do programa investiram R$ 5,86 bilhões, mas resgataram R$ 10,06 bilhões dos quais R$ 1,96 bilhão foram aplicados em recompra. Os dados do programa, que permite a pessoas físicas a aquisição de títulos públicos pela internet, foram divulgados pelo T...