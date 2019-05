Economia Tesouro Direto pagará R$ 9 bilhões no maior vencimento de títulos da história Cerca de 122 mil pessoas físicas vão resgatar o montante; papéis foram emitidos em janeiro de 2013 e vendidos até 2017

O bolso de 122 mil investidores do Tesouro Direto estará mais cheio a partir da próxima quarta-feira, 15. É quando o governo pagará R$ 88 bilhões em títulos federais, sendo R$ 9 bilhões apenas para as pessoas físicas. Esse será o maior vencimento da história do Tesouro, que abriu o mercado de dívida pública para o aplicador comum há 17 anos. Os títulos com vencime...