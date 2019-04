Economia Terra Forte pede recuperação judicial Um dos maiores exportadores de café do Brasil, grupo tem dívida de R$ 1 bilhão; crise foi agravada por alta do dólar e queda da commodity

O grupo Terra Forte, um dos maiores produtores de café do Brasil, anunciou nessa quarta-feira, 10, que entrou em recuperação judicial. Com uma dívida de R$ 1,05 bilhão, a empresa - do produtor João Faria - tem tido dificuldades para manter as operações do dia a dia por falta de capital de giro. A empresa é reconhecida no mercado internacional e detém participação de 6...