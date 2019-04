Economia Tereza Cristina vai se encontrar com embaixadores árabes na próxima quarta (10) A reunião ocorre após o anúncio da abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, vai se reunir na próxima quarta-feira (10) com 51 embaixadores de países árabes para confirmar a intenção do governo brasileiro de intensificar parcerias comerciais. A reunião ocorre após o anúncio da abertura de um escritório de negócios do Brasil em Jerusalém. O encontro, organizado Confederação da Agr...