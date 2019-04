Economia Tereza Cristina leva a Bolsonaro preocupação com tabela do frete A ministra disse ao presidente que a indefinição sobre a manutenção da tabela provoca aumento nos custos dos produtos para agricultores

Em uma rápida agenda no Palácio do Alvorada, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, levou ao presidente Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado, 13, a preocupação de produtores e agricultores com a situação da tabela do frete. A ministra, que já defendeu publicamente o fim da tabela do frete de produtos transportados nas rodovias, diz ter pedido ao presidente para r...