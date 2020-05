Economia Tereza Cristina diz que abastecimento interno não está ameaçado por causa do aumento das exportações Ministra acrescentou que todos os dias o ministério faz um diagnóstico para cada setor, na tentativa de prever o que pode vir no futuro

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou, nesta sexta-feira (22), que o aumento das exportações agropecuárias do Brasil não ameaçam o abastecimento do mercado interno. Em transmissão ao vivo na internet sobre oportunidades e perspectivas do agronegócio no cenário da ovid-19, promovida pelo Instituto de Engenharia, ela ressaltou que as exportações fluem ...