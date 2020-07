Economia Terçou! Bares de Goiânia ficam cheios na primeira noite de reabertura Os estabelecimentos precisam encerrar o expediente até meia-noite, só podem receber metade da capacidade de público e a distância entre as mesas precisa ser de pelo menos dois metros

Alguns bares que abriram em Goiânia na noite desta terça-feira (14) ficaram cheios e mostram que o goiano estava com saudade deles. Os estabelecimentos foram autorizados a reabrir suas portas ao público após quatro meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus e estão funcionando dentro do chamado 'novo normal'. A reportagem do O POPULAR passou pelos ...