Economia Tensão externa leva dólar a R$ 4,18 Agravamento das disputas entre a China e EUA fazem a divisa americana atingir maior valor em quase um ano; real teve o pior desempenho entre as moedas emergentes

Em alta desde o início dos negócios durante o dia de ontem, o dólar à vista ganhou força e renovou sucessivas máximas ao longo da tarde, em meio ao fortalecimento global da moeda americana após sinais de agravamento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos. Com uma arrancada na última hora do pregão, o dólar chegou a se aproximar do teto de R$ 4,19, ao cor...