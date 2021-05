Economia Temporada do Araguaia terá pesca esportiva liberada Municípios da região discutiram com o governo, após restrições por temor de nova onda de Covid, medidas para permitir atividade no rio

A pesca esportiva deve ser liberada na próxima Temporada do Araguaia. Nesta quarta-feira (12), o governador Ronaldo Caiado se reuniu com deputados estaduais, prefeitos e empresários do segmento de turismo de municípios do Vale do Araguaia, por videoconferência, para discutir os termos de um novo decreto estadual, que será publicado nos próximos dias, com as regras que dev...