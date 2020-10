Economia Temporada de aroma e renda Vindos do Tocantins e de cidades do Norte de Goiás, primeira leva de pequi já colore bancas pela cidade; apesar da previsão de safra menor, preço deve se equilibrar pelo contexto de crise

A chegada do pequi às ruas e prateleiras do comércio varejista é sempre muito comemorada pelos apreciadores do fruto. Mas esta temporada também significa uma maior movimentação econômica e a geração de mais oportunidades de trabalho e renda para muitas famílias. Durante alguns meses do ano, muitos goianos se dedicam exclusivamente à extração, venda ou beneficiamento do ...