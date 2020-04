O ano de 2020 começou com planos de expandir a produção caseira de chocolates, devido à grande aceitação entre pessoas próximas. Mas veio a pandemia, trazendo medo e ansiedade. Como levar adiante o novo e pequeno negócio, pelo qual havia deixado o emprego numa escola, era o desafio para Isabela Cristina de Oliveira dos Santos, de 27 anos. Ela decidiu fazer curso online de marketing digital do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e conta que isso ajudou muito a divulgar e vender seus produtos.

“A diferença é gigantesca, aprendi a melhorar o texto, a definir o horário das postagens em rede social, a aparecer nos vídeos interagindo... fui ganhando seguidores. A Páscoa vai bombar”, diz confiante, apesar do momento difícil e depois de ter visto despencarem as vendas no início do isolamento, com os clientes remarcando festas de aniversário e outras comemorações. “Cheguei a pensar que a Páscoa ia ser uma tragédia.”

Dedicar parte do tempo da quarentena para deter o avanço do novo coronavírus à capacitação profissional via internet pode contribuir para resultados imediatos, como os de Isabela, ou a médio e longo prazos. Muita gente percebeu isso, como mostram os mais de 40 mil inscritos no Brasil só no curso online Como vender pela internet, um dos oferecidos gratuitamente pelo Sebrae.

Gerente executiva de Atendimento do Sebrae Goiás, Camilla Carvalho Costa confirma que a procura por cursos online aumentou consideravelmente em todo o País. Do dia 16 de março até agora, o volume de acesso aumentou 183% em relação ao mesmo período do ano passado, informa, acrescentando que em Goiás o aumento foi de 145%, o que equivale a mais de 21,4 mil usuários em 20 dias.

A maioria dos goianos que têm buscado o ensino a distância (EAD) do Sebrae nesse período é formada por mulheres (63%) entre 25 e 34 anos e 54% dos acessos é por dispositivo móvel. No ranking dos dez cursos do Sebrae mais procurados, evidencia-se o interesse por estratégias virtuais, tendência reforçada pelo isolamento social: 1 - Como vender pela internet; 2 - Gestão financeira; 3- Marketing digital; 4 - Como construir uma loja virtual; 5 - Atendimento ao cliente; 6 - Boas práticas no serviço de alimentação; 7 - Gestão de pessoas; 8 - Aprender a empreender; 9 - Liderança: como desenvolver times de alta performance; 10 - Comunicação e relacionamento com seus clientes.

“Vale lembrar que não só de cursos é feito o EAD. Também são muito acessados os artigos, atualizados diariamente com os temas mais relevantes e novidades, e os e-books”, comenta Camilla. Ela destaca ainda que ao colocar em prática os conhecimentos adquiridos, o empreendedor dispõe de consultorias online gratuitas com especialistas, que podem ser agendadas no site atendimento.sebraego.com.br.

Adesão ao EAD

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) registra aumento de 30% no País e de cerca de 50% em Goiás no número de matrículas no EAD desde o início do isolamento social. “As pessoas estão despertando para a grande oportunidade que a educação a distância é”, avalia Weysller Matuzinhos, gerente de Educação Profissional do Senai Goiás.

O gerente do Senai observa que até pessoas antes resistentes a cursos EAD estão se matriculando. “Ouvimos isso dos clientes em nossos canais de comunicação.” Ele aponta também interesse maior por cursos das áreas tecnológicas, com abordagem prática sobre funcionamento das indústrias, otimização de processos, redução de custos, etc.

“Esses temas serão prioritários na retomada, pois as empresas precisarão aumentar produção, reduzir custos e continuar garantindo a qualidade. Uma boa forma de equilibrar estas variáveis é estando atualizado”, analisa Matuzinhos. “Os profissionais que estiverem preparados terão prioridade neste cenário.”

Aulas abertas

Aulas gratuitas do Programa Online de Capacitação para a Nova Economia, reunindo especialistas em negócios do Brasil, Vale do Silício e China para compartilhamento de experiências, estão sendo oferecidas desde o início do mês pela Gyntec Academy, em parceria com a StartSe, Softex, Master House e Bits Academy.

Sócio da Gyntec Academy, Marcos Bernardo Campos ressalta que são em momentos como o atual que o mundo se divide entre pessimistas e otimistas. “Enquanto uns se apequenam, outros se agigantam. Nós queremos construir um grupo de pessoas que vai vencer tudo isso, com um ecossistema ativo e produtivo, mostrando a capacidade de competitividade de Goiás.”.