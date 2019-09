Economia Temos que preservar o teto de gastos e reduzir despesas, diz Bolsonaro Presidente recua um dia após indicar que poderia flexibilizar política fiscal

O presidente Jair Bolsonaro disse, em sua conta pessoal no Twitter, na manhã desta quinta-feira, 5, que é preciso preservar a Emenda do Teto de Gastos. "Temos que preservar a Emenda do Teto. Devemos sim, reduzir despesas, combater fraudes e desperdícios. Ceder ao teto é abrir uma rachadura no casco do transatlântico. O Brasil vai dar certo. Parabéns a nossos ministros p...