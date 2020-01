Economia Temor com coronavírus derruba Bolsas pelo mundo Produtoras de commodities brasileiras Vale, Petrobras, Gerdau, CSN e Suzano perderam R$ 42 bi em valor em um dia; OMS revisou para “elevado” avaliação de risco global do coronavírus

Com vítimas do coronavírus agora em 15 países, o medo de uma recessão global e a incerteza causada pela falta de transparência do governo chinês atingiu os mercados financeiros ao redor do mundo. No Brasil, a Bolsa perdeu quase 4 mil pontos, o dólar teve alta de 0,60% e o índice que indica a capacidade de honrar compromissos do País, o CDS, chegou a atingir 110 pontos...