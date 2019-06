Economia Temer diz a Bretas que gasta R$ 96 mil todo mês e quer ‘modular’ bloqueio Ex-presidente informou à Justiça Federal, no Rio, que pedido tem por objetivo 'arcar com as suas despesas domésticas mensais habituais'

A defesa do ex-presidente Michel Temer (MDB) pediu novamente ao juiz federal Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato Rio, que ‘module’ o confisco de R$ 8,2 milhões de suas contas. O primeiro pedido do emedebista foi negado pela juíza substituta Caroline Vieira Figueiredo em 9 de maio. Temer detalhou mais uma vez suas despesas à Just...