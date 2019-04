Economia Tem previdência privada? Saiba como declarar valores no Imposto de Renda Expectativa é que 1 milhão de goianos acertem as contas com o Leão neste ano; prazo termina no dia 30 de abril

O prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) termina no dia 30 de abril e, até esta quarta-feira (17), a Receita Federal recebeu, em Goiás, a metade dos documentos esperados para a temporada. A expectativa é que 1 milhão de goianos acertem as contas com o Leão neste ano. Em 2017, foram 900 mil declarações enviadas. Em entrevista ao POPULAR, o auditor fiscal e supe...