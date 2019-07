Economia "Tem gente que vai receber R$ 2 ou R$ 3", diz presidente da Caixa sobre FGTS Banco terá uma espécie de força-tarefa para atender a todos os contribuintes no saque de parte do FGTS

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Pedro Guimarães, disse nesta quarta-feira (24) que o banco terá uma espécie de força-tarefa para atender a todos os contribuintes no saque de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Nos próximos meses, a instituição deve fazer "algo que praticamente nunca foi feito. Serão 106 milhões de pessoas beneficiadas, e...