Economia Telegram tem fama de seguro, mas é mais vulnerável que rivais Aplicativo não utiliza criptografia de ponta a ponta por padrão. Isso permite que mensagens enviadas possam ser interpretadas corretamente ao serem interceptadas

Usado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os procuradores do Ministério Público Federal da Operação Lava Jato, segundo o site The Intercept Brasil, o aplicativo de mensagens Telegram tem fama de ser mais seguro que rivais como o WhatsApp, mas é mais vulnerável que eles. Ao contrário do concorrente, o Telegram não utiliza cripto...