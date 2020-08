Economia Telegram lança videochamada e cresce entre apps de mensagens Apesar de popularidade, serviço russo ainda fica muito atrás do WhatsApp no Brasil

O aplicativo Telegram lançou recurso para chamada de vídeos, em uma das mais recentes mudanças para conquistar popularidade à medida que ganha espaço entre os aplicativos de troca de mensagens. A nova versão tem a função disponível para Android e iOS. No Brasil, o aplicativo russo, que rivaliza com o WhatsApp, aumentou sua base de usuários. De acordo com pesquisa do Mob...