Economia Tecnoshow irá discutir preparação de solo para alta produtividade no agronegócio em Rio Verde Palestra será ministrada no Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC) pelo pesquisador da Embrapa, Rafael Nunes

A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e uma das duas maiores do setor no País, a Tecnoshow Comigo 2020 vai discutir a preparação química do solo para alta produtividade. Evento será realizado de 30 de março a 3 de abril, das 8 às 18 horas , no Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), em Rio Verde. Confira programação para as principais pales...