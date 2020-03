A 19ª Tecnoshow Comigo, que é a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, deve ser adiada ou cancelada por conta dos casos de coronavírus confirmados em Goiás. O evento seria realizado de 30 de março a 3 de abril em Rio Verde, onde foi confirmado nesta quinta-feira (12) um dos casos da doença no Estado.

Em entrevista coletiva à imprensa nesta tarde, o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que eventos estão cancelados dentro de quatro meses. Questionado sobre a Tecnoshow, disse que estaria entre eles. "Ninguém quer cancelar um evento, porém se aquilo está diante de um quadro que do ponto de vista médico é preocupante, vai prevalecer a vontade deles ", pontuou.

Caiado anunciou que os eventos públicos organizados pelo Estado serão suspensos, como cursos, seminários e formaturas, e sugeriu que organizadores de eventos particulares também adotem a mesma medida. Tudo para evitar aglomerações.

A feira é organizada pela Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (Comigo), que não confirmou o cancelamento ou suspensão. Segundo assessoria de imprensa, a diretoria só irá se posicionar a partir de amanhã após uma reunião de avaliação e publicação de decreto do governador.

A edição de 2020 tinha a expectativa de superar a movimentação financeira do ano anterior, que teve recorde de R$ 3,4 bilhões. O evento envolve mais de 600 expositores de diferentes segmentos e eram esperados mais de 118 mil visitantes de todas as regiões produtoras do País.

Uma das novidades da Tecnoshow deste ano era a instalação do pavilhão internacional e que serviria como ambiente para intercâmbio de informações com possíveis rodadas de negócios com pessoas de outros países. Dez embaixadas tinham confirmado a presença até fevereiro com comitivas de seus países para difusão de conhecimento e troca de experiências no segmento do agronegócio.