Economia Tecnoshow deve ser adiada Por conta dos primeiros registros de Covid-19 em Goiás, feira tradicional de Rio Verde está entre os eventos que podem ser impactados; organização aguarda decreto do governo para definição

Grandes eventos do agronegócio devem ser cancelados ou adiados por conta dos casos de coronavírus em Goiás. A 19ª Tecnoshow Comigo, que é a maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, está na lista. Ela seria realizada de 30 de março a 3 de abril em Rio Verde, onde foi confirmado ontem um dos casos da doença Covid-19 no Estado.A organização do evento não confirmo...