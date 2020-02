Economia Tecnoshow Comigo 2020 acontece de 30 de março a 3 de abril em Rio Verde Novidade neste ano o pavilhão internacional servirá como ambiente para o intercâmbio de informações e possíveis rodadas de negócios; mais de dez embaixadas estão confirmadas

A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e uma das duas maiores do setor no País, a Tecnoshow Comigo 2020 será realizada de 30 de março a 3 de abril, das 8 às 18 horas , no Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), em Rio Verde. A expectativa é de superar a movimentação financeira do ano anterior de R$ 3,4 bilhões recorde de 2019. A organ...