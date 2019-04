Economia Tecnoshow alcança recorde de R$ 3,4 bilhões em negócios Incremento anima organizadores, que planejam investir ainda mais no evento em 2020, ampliando a área de pesquisas e os serviços

A 18ª Tecnoshow Comigo, maior mostra de tecnologias para o agronegócio no Centro-Oeste, que terminou ontem, em Rio Verde, movimentou o volume recorde de R$ 3,4 bilhões em negócios realizados, um incremento de 36% em relação aos R$ 2,5 bilhões comercializados na edição do ano passado. Os resultados superaram as expectativas dos organizadores da feira, que previam uma movim...