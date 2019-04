Economia Tecnologia favorece controle Equipamentos expostos em Rio Verde, que são novidade no mercado, ajudam a monitorar etapas da produção para maior eficiência na gestão do agronegócio

Mais de 3 mil máquinas e equipamentos estão expostos na Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, com novidades para o produtor rural em diversas áreas, como a gestão de fazendas e maior eficiência no trabalho no campo. A maior feira de agronegócio no Centro-Oeste começou na segunda-feira e termina amanhã.A Elo Soluções Agrícolas, empresa com sede em Rio Verde e especializada ...