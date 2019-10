Economia Tecnologia engorda lucro de pecuaristas Criadores de bovinos podem elevar ganhos em até três vezes em relação à média do setor com a utilização de técnicas mais modernas

Quem chega à pacata Guarantã, cidade com cerca de 7 mil habitantes no centro-oeste paulista, parece voltar no tempo. Nas suas poucas ruas, o pequeno movimento de carros e pessoas em nada remete à modernidade dos grandes centros. Mas, por trás dessa calmaria, há uma revolução em curso no modo de se criar bois, com fortes doses de alta tecnologia. É a chamada pecuária de...