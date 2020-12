Economia Tecnologia e logística são destaques para 2021 Especialistas em recrutamento avaliam que mercado de trabalho para profissionais ligados ao meio digital tende a se expandir devido a mudanças aceleradas durante a pandemia

A pandemia de Covid-19 influenciou o mercado de trabalho e seus reflexos vão impactar as carreiras que estarão em alta no próximo ano. Segundo especialistas em recrutamento, estão mais aquecidas as áreas de tecnologia e logística para 2021. O motivo é o contexto das empresas e a dinâmica do mercado diante da crise econômica e da transformação digital vivenciada pelos diversos ...