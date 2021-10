Economia Tecnologia avançada é desafio Entidades educacionais não têm conseguido formar profissionais na mesma velocidade do incremento da demanda de profissionais com competências cada vez mais sofisticadas nas áreas de Tecnologia da Informação

A Indústria 4.0, também chamada de Quarta Revolução Industrial, engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica e computação em nuvem, que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócios. “É para esta nova indústria que os cursos do Senai preparam seus alunos”, garante o diretor de Educação e Tecnologia do Sesi e Senai...