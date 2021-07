Economia Tecnologia é área com maior oferta de emprego para recém-formados, diz estudo Levantamento do Linkedin mostra abertura de 8.000 vagas no primeiro trimestre deste ano

Acelerada pela pandemia, a tendência de digitalização já impacta o mercado de trabalho. Segundo levantamento do Linkedin, a área de tecnologia é líder no número de vagas abertas para recém-formados, com mais de 8.000 ofertas de emprego entre janeiro e março de 2021. Em segundo lugar ficou o setor de bens de consumo, que abriu menos da metade das vagas, cerca de 3...